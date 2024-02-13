ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباريات اليوم

يستعرض “كورة 365” ترتيب جدول الدوري المصري والهدافين، بعد نهاية مباريات اليوم، بين فريق المصري أمام الجونة، وسموحة ضد البنك الاهلي.

وعادت منافسات مسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء عقب انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي توج بها منتخب كوت ديفوار.

وتلاقي فريقي المصري ضد نظيره الجونة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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فيما انتهت مباراة سموحة ضد البنك الاهلي في الجولة ذاتها بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، والتي أقيمت على ملعب «الإسكندرية».

ترتيب الدوري المصري

1- زد اف سي 19 نقطة.

2- إنبي 19.

3- الاتحاد السكندري 18.

4- بيراميدز 17.

5- طلائع الجيش 17.

6- سموحة 17.

7- المصري البورسعيدي 17.

8- الاهلي 14.

9- سيراميكا كليوباترا 14.

10- الجونة 14.

11- مودرن فيوتشر 13.

12- الزمالك 11.

13- بلدية المحلة 10.

14- البنك الأهلي 10.

15- الإسماعيلي 8 .

16- المقاولون العرب 7.

17- الداخلية 7 .

18- فاركو 5.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد بلحاج، الجونة، مصطفى زيكو، زد اف سي، 7 أهداف.

2- جوب مابولولو، الاتحاد السكندري، حسام اشرف، بلدية المحلة، 6 أهداف.

3- فادي فريد، سموحة، أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو، الزمالك، بيرسي تاو، الاهلي، فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، محمد سالم، المقاولون، أحمد أمين أوفا، إنبي، 4 أهداف.