تعليق مثير من زيدان على انضمام مبابي لـ ريال مدريد

علق زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، على ارتباط النادي الملكي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة، حول انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وقال زيدان، في تصريحات نشرتها شبكة “rmcsport” الفرنسية، حول إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد: “سنرى ما سيحدث”.

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وأوضح زيدان: “نحن نتحدث كثيرًا عن ذلك الأمر في الوقت الحالي، هناك الكثير من القصص والشائعات، ولكننا لا نعرف ما سيحدث”.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث يرفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده مرة أخرى.

ودخل ريال مدريد في مفاوضات مع مبابي أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدماته لأطول وقت منعت إتمام الصفقة.