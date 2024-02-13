فيل فودين يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره كوبنهاجن اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال اوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتواجد الجناح الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي للمباراة الجارية الآن.

وأصبح فيل فودين (23 عامًا و261 يومًا) اللاعب الإنجليزي الـ25، والأصغر على الإطلاق الذي يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا. وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوبنهاجن كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، جريليش، هالاند.

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