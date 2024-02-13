اخبار الرياضه

فيل فودين يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره كوبنهاجن اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال اوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتواجد الجناح الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي للمباراة الجارية الآن.

وأصبح فيل فودين (23 عامًا و261 يومًا) اللاعب الإنجليزي الـ25، والأصغر على الإطلاق الذي يصل إلى 50 مباراة في . وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات .

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوبنهاجن كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، جريليش، هالاند.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد المصري يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر

"كريستيانو يتصدر".. أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا