شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، التوأم حسام وإبراهيم حسن يوقعان عقود تدريب المنتخب.. ومؤتمر صحفى الخميس. التوأم حسام وإبراهيم حسن يوقعان عقود تدريب المنتخب.. ومؤتمر صحفى الخميس اتجاه لتقديم معسكر منتخب مصر 48 ساعة استعداداً لدورة دبى الودية أحمد عبد القادر ينتظم في مران الأهلي وتأكد غياب ديانج عن رحلة الجزائر زياد كمال يغيب 10 أيام عن الزمالك ويلحق بمباراة أبو سليم بالكونفدرالية بطولة الجمهورية 2005.. الأهلى يحسم قمة الزمالك بثنائية دون رد إقامة نهائى كأس الرابطة فى يونيو المقبل.. اعرف التفاصيل المصري يلحق نفسه فى الوقت الضائع ويتعادل 2/2 أمام الجونة بدورى Nile .. فيديو التعادل الإيحابى 1/1 يحسم مواجهة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile ..فيديو

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