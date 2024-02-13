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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، التوأم حسام وإبراهيم حسن يوقعان عقود تدريب المنتخب.. ومؤتمر صحفى الخميس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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