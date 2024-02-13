شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 مباريتان ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث أستضاف فريق سموحة نظيرة البنك الاهلى بينما التقى المصرى البورسعيدى مع الجونة.

المصري يلحق نفسه فى الوقت الضائع ويتعادل 2/2 أمام الجونة بدورى Nile .. فيديو

تعادل فريق المصري مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

التعادل الإيحابى 1/1 يحسم مواجهة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile ..فيديو