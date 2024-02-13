بايرن يتطلع لمداواة جراحه المحلية أمام لاتسيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقب خسارته القاسية أمام مضيفه ليفركوزن في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني، يتطلع بايرن ميونخ الألماني لمداواة جراحه المحلية خلال لقائه مع مضيفه لاتسيو الإيطالي اليوم، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتسببت الهزيمة الموجعة التي تعرض لها بايرن صفر/ 3 أمام ليفركوزن، السبت الماضي، في اتساع الفارق بين الفريق البافاري، صاحب المركز الثاني بترتيب بوندسليجا، وليفركوزن الذي يتربع على القمة، إلى 5 نقاط، قبل 13 مرحلة على انتهاء المسابقة، التي توج بها فريق المدرب توماس توخيل بلقبها في المواسم الـ11 الأخيرة.

ويأمل بايرن في مصالحة محبيه واستعادة الثقة من جديد، كما يرغب أيضا في مواصلة نتائجه الرائعة في النسخة الحالية بدوري الأبطال، التي شهدت تربعه على قمة ترتيب المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، عقب تحقيقه 5 انتصارات، فيما تعادل في لقاء وحيد.

وصعد بايرن للأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها 6 مرات، بعدما حصل على 16 نقطة خلال مشواره في المجموعة، التي ضمت كلا من كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يعد هذا ثاني أعلى رصيد لأي فريق بالدور الأول للبطولة، بعد ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، اللذين حصدا العلامة الكاملة (18 نقطة).

من جانبه، يسعى لاتسيو لاستغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، للخروج بنتيجة إيجابية وتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي تجرى بين الفريقين على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ في الخامس من مارس القادم.

ورغم ابتعاده عن مراكز المقدمة في ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن بـ37 نقطة، جاءت نتائج لاتسيو جيدة للغاية خلال مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وتأهل لاتسيو لدور الـ16 في البطولة القارية، عقب حلوله ثانيا في ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت أتلتيكو مدريد الإسباني وفينورد روتردام الهولندي وسيلتك الأسكتلندي، بـ10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلا وحيدا، فيما نال خسارتين.

واكتسب لاتسيو قوة دفع لا بأس بها، بعدما انتزع فوزا ثمينا 3/ 1 من ملعب مضيفه كالياري في لقائه الأخير بالدوري المحلي، السبت الماضي.