شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة راحة سلبية للاعبى المصرى قبل الاستعداد لبلدية المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدٍ الخميس استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

كان المصري قد خاض اليوم مباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري أمام نظيره فريق الجونة وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تأكد غياب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بالدوري.

جاء ذلك بعد حصول ميدو جابر على الإنذار الثالث ، فيما نال صلاح محسن الكارت الأحمر خلال مباراة اليوم أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وتعادل فريق المصري مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وأحرز الأهداف لفريق الجونة كل من أحمد محمود في الدقيقة 41 ، أحمد حسام في الدقيقة 49 بينما سجل أهداف فريق المصرى البورسعيدى ميدو جابر في الدقيقة 53 ومحمد الشامى فى الدقيقة "90+2".

وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 14 نقطة بينما وصل رصيد المصرى البورسعيدى عن النقطة 17 محتلا المركز السادس.