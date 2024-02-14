اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

ناساف - العين 18:00

الفيحاء - النصر 22:00

المقاولون - إنبي 18:00

الاتحاد - الجيش 18:00

زد إف سي - بيراميدز 21:00

سان جيرمان - سوسييداد 00:00

لاتسيو - بايرن ميونيخ 00:00

بولونيا - فيورنتينا 22:00

الدوري المغربي

الرجاء - المغرب الفاسي 21:00

السوالم - الوداد 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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