الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
ناساف - العين 18:00
الفيحاء - النصر 22:00
المقاولون - إنبي 18:00
الاتحاد - الجيش 18:00
زد إف سي - بيراميدز 21:00
سان جيرمان - سوسييداد 00:00
لاتسيو - بايرن ميونيخ 00:00
بولونيا - فيورنتينا 22:00
الدوري المغربي
الرجاء - المغرب الفاسي 21:00
السوالم - الوداد 23:00
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