ريال مدريد يلدغ لايبزيج ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً مهماً على مضيفه ريدبول لايبزيج الألماني بهدف مقابل لاشئ في مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة ساخنة من جانب لايبزيج الذي نجح في هز شباك ريال مدريد بعد دقيقة واحدة فقط الا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

سيطر لايبزيج بشكل كبير على وسط الملعب وتصدر لونين حارس الريال لتسديدة قوية من سيسوكو.

بمرور الوقت تحسن أداء ريال مدريد وبدأ في الغط المبكر على لايبزيج وكاد توني كروس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 لولا تألق حارس الفريق الألماني.

هدأت المباراة بشكل نسبي في الربع ساعة الأخير من زمن الشوط الاول وإنحصرت الكرة في وسط الملعب لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ ريال مدريد الشوط الثاني بشكل مغاير وإستحوذ على زسط الملعب بحثاً عن خطف هدف يقرف من التأهل لربع نهائي البطولة.

ترجم الريال تفوقه سريعاً بعدما أحرز براهيم دياز الهدف الأول للميرينجي في الدقيقة 49.

تراجع لاعبو لايبزيج غلى منتصف ملعبهم في محاولة لإغلاق المساحات وإمتصاص حماس الفريق الاسباني.

وأهدرفينسيوس جونيور فرصة محققة لمضاعفة تقدم الريال بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة أرتدت من القائم الأيسر للايبزيج.

تحسن اداء لاعبو لايبزيج في الربع ساعة الاخيرة محاولين تعديل النتيجة والغبقاء على حظوظهم في التاهل قبل مباراة الغياب في مدريد الا ان الحكم اطلق صافرته معلناً نهاية اللقاء بقوز ريال مدريد بنتيجة 1-0.