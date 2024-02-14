بيراميدز يفقد مدافعه الدولي في مباراة زد بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يفقد نادي بيراميدز مدافعه الدولي، علي جبر، في مباراة زد بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن إصابة اللاعب خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.

وأوضح الطبيب أن المدافع بيراميدز سيخضع لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة لمعرفة مدى قوتها وفترة العلاج التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

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