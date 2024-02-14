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"دوري أبطال أوروبا".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأربعاء الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تقام مباراتين في ، بجانب ثلاث مواجهات في الممتاز، بالإضافة إلى 4 مباريات في دوري أبطال آسيا.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء.

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد لاتسيو - 10 مساء - beIN SPORTS 2

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 4 مساء - OnTime Sports 1

المقاولون العرب ضد إنبي - 4 مساء - OnTime Sports 2

زد ضد بيراميدز - 7 مساء - OnTime Sports 1

دوري أبطال آسيا

ستيلرز ضد جيونبوك - 12 ظهرا - beIN SPORTS AFC

بانكوك يونايتد ضد يوكوهاما - 2 عصرا - beIN SPORTS AFC 1

العين ضد نسف قرشي - 4 مساء - beIN SPORTS AFC

النصر ضد الفيحاء - 8 مساء - beIN SPORTS AFC

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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