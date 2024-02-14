"دوري أبطال أوروبا".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تقام اليوم الأربعاء الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تقام مباراتين في دوري أبطال أوروبا، بجانب ثلاث مواجهات في الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى 4 مباريات في دوري أبطال آسيا.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء.
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ ضد لاتسيو - 10 مساء - beIN SPORTS 2
باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 1
الدوري المصري
الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 4 مساء - OnTime Sports 1
المقاولون العرب ضد إنبي - 4 مساء - OnTime Sports 2
زد ضد بيراميدز - 7 مساء - OnTime Sports 1
دوري أبطال آسيا
ستيلرز ضد جيونبوك - 12 ظهرا - beIN SPORTS AFC
بانكوك يونايتد ضد يوكوهاما - 2 عصرا - beIN SPORTS AFC 1
العين ضد نسف قرشي - 4 مساء - beIN SPORTS AFC
النصر ضد الفيحاء - 8 مساء - beIN SPORTS AFC
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