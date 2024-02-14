شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يهنئ حسام وإبراهيم حسن على توقيع عقود تدريبهم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن هاتفيا خلال الساعات القليلة الماضية هنأهم فيها على المهمة الجديدة، متمنيًا التوفيق للثنائي في رحلتهم مع الفراعنة.

وأبدى حازم إمام اعتذاره لحسام وإبراهيم حسن للغياب عن اجتماع اتحاد الكرة الهام، حيث يعانى من وعكة صحية حرمته من مغادرة منزله خلال الأيام الأخيرة.

وتمنى الثعلب للتوأم التوفيق في مهمتهم الجديدة، مبديًا كامل استعداده لتقديم الدعم بكافة اشكاله للمنتخب الوطني، والجهاز الفني الجديد.

في سياق متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة عن مدة عقد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد توقيع العقود اليوم الثلاثاء والكشف عن الجهاز المعاون.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن عقد حسام حسن مع المنتخب ممتد حتى 2026، وهي نفس المدة التي كان ينتهى فيها عقد البرتغال روي فيتوريا، حيث يستهدف الاتحاد إعداد جيل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة والأمريكية وكندا والمكسيك.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالإمارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.