دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يعود بالفوز من أرض لايبزيغ

الرياص - اسماء السيد - لايبزيغ (ألمانيا): عاد ريال مدريد الاسباني من ارض لايبزيغ الالماني بفوز ثمين 1 0 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل ابراهيم دياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بعد مجهود فردي رائع وهو شارك اساسيا بدلا من لاعب الوسط الانكليزي جود بيلينغهام.

وغاب بيلينغهام اثر تعرضه لالتواء في كاحله الايمن خلال فوز فريقه العريض على جيرونا 4 0 في الدوري الاسباني السبت الماضي.

ويتصدر بيلينغهام ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 16 هدفا كما انه سجل 20 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوف الملكي مطلع هذا الموسم قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.

وشارك لاعب الوسط الفرنسي اوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع بسبب غياب الالماني انتونيو روديغر والبرازيلي ادي ميليتاو والنمسوي دافيد الابا بداعي الاصابة.

في المقابل، قاد المهاجم البلجيكي لويس اوبندا خط المقدمة في لايبزيغ هو الذي سجل اربعة اهداف في ست مباريات في دور المجموعات.

كان اللعب سجالا بين الفريقين وبدأ لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 المباراة من دون عقدة نقص امام ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة الاوروبية الاهم (14 لقبا).

وكان لايبزيغ الاكثر خطورة بفضل تحركات الهولندي كزافي سيمون المعار اليه من باريس سان جرمان الفرنسي في حين وجد ريال مدريد صعوبة في بناء الهجمات.

وافتتح لايبزيغ التسجيل بواسطة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو من كرة رأسية بعد مرور دقيقتين لكن الهدف لم يحتسب بداعي ارتكاب خطأ بحق حارس ريال مدريد الاوكراني اندري لونين (3).

وانقذ احد مدافعي لايبزيغ كرة رأسية للاعب الوسط الالماني توني كروس قبل ان تجتاز خط المرمى (9).

وتصدى حارس ريال مدريد ببراعة لانفراد سيسكو (10).

وبدا واضحا عدم فعالية خط هجوم ريال مدريد حيث كان نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور معزولا خلال الشوط الاول.

لونين يتدخل

وفي مطلع الشوط الثاني افتتح ريال مدريد التسجيل بواسطة دياس الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه اكثر من مدافع قبل ان يسدد الكرة من مشارف المنطقة لولبية بعيدا عن متناول الحارس المجري بيتر غولاشي (49). والهدف هو الثاني لدياس في 5 مباريات في دوري الابطال هذا الموسم.

رد لايبزيغ بكرة قوية من جناحه الاسباني دانيال اولمو لكن لونين كان له بالمرصاد (51).

وخرج لونين بعيدا عن مرماه لتشتيت الكرة قبل ان يصل اليها سيسكو (64). وقام دياس بهجمة مرتدة سريعة مررها باتجاه فينيسوس جونيور الذي راوغ مدافعا ببراعة وغمزها باتجاه المرمى بذكاء لكن القائم الايمن تصدى لها (71).

وضغط لايبزيغ لادراك التعادل وتدخل لونين مرتين الاولى للتصدي لكرة قوية من سيمونس بعد لقطة فنية رائعة من الهولندي الدولي (79)، ثم تصدى ببراعة لكرة قوية سددها سيسكو (81).