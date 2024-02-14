ليفربول يحقق "الأمنية المستحيلة" للمدرب السويدي المصاب بالسرطان

الرياص - اسماء السيد - حينما يتعلق الأمر بتحقيق أمنية مستحيلة لمدرب شهير مصاب بالسرطان، فإن التحركات الانسانية تقول كلمتها، هذا هو ملخص قصة المدرب السويدي غوران إريكسون الذي لم يغادره حلم تدريب ليفربول

ليفربول : حقق نادي ليفربول أمنية المدير الفني السويدي غوران إريكسون، مدرب منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي السابق، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان.

وكان المدرب السويدي قد صرح في وقت سابق بأنه يحلم دائماً بتدريب ليفربول، وهو ما لن يتحقق بعدما أعلن أنه مصاب بسرطان في البنكرياس، وسيعيش لمدة عام على أقصى تقدير، وفق الأطباء.

وقال ليفربول في بيان رسمي: "يسرنا أن نؤكد أن سفين جوران إريكسون سيكون مع إدارة فريق الأساطير في مواجهة أساطير أياكس، على ملعب أنفيلد يوم 23 آذار (مارس) المقبل".

وأضاف: "سينضم مدرب إنجلترا السابق إلى مجموعة من عظماء الريدز، بما في ذلك إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، في المباراة الخيرية السنوية لمؤسسة ليفربول".