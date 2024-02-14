ناقد رياضي : مزج الرياضة بالاستثمار أصبح ضرورة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه لابد من دخول الاستثمار إلى الرياضة المصرية بأسرع وقت، خصوصا في ظل حجم الانفاق الكبير حاليا في كرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي اتجه لإنشاء شركة كرة القدم، ولكن عندما وجدوا أنها ستعمل بشكل منفصل، عادوا من جديد وقرروا إعادة الشركة إلى سيطرة مجلس الإدارة، شركات الكرة تحتاج رجال أعمال لديهم حرية القرار".

وأضاف: "كان من المفترض أن نأخذ محمد صلاح نموذج لاحتراف لاعبين آخرين من مصر، وأن يتم استثمار هذا الجانب في خروج لاعبين، ودخول أرباح مالية كبيرة إلى خزائن الأندية لكن هذا لا يحدث".