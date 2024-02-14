شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وقرر المجلس تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه للمؤهل العالي ‏حتى ‏‏30 يونيو القادم، وذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك تماشيًا مع ‏الظروف ‏الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام.‏

ويدرس المجلس تحديد قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة ‏الفرصة ‏للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال ‏التشييد في ‏المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم و«الجيم»، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتسهيلًا للاستمتاع ‏بمرافق النادي ‏المتطورة.‏