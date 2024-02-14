شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى Nile قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى، بإقامة 3 مواجهات ، حيث يلتقى المقاولون العرب مع إنبى، والاتحاد السكندري مع طلائع الجيش.، بينما يلتقى زد اف سى مع بيراميدز.

وقبل مباريات اليوم، يتصدر فريق زد جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile "، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 19 نقطة ، وهو نفس رصيد إنبى فى الوصافة، ويحل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وفى المركز الرابع بيراميدز 17 نقطة.

ويحتل زد اف سى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعدما لعب 8 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 18 هدف، في المقابل يحتل انبى المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، في المقابل يحتل الطلائع المركز الخامس برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.