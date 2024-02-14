شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان:التوأم حسن سيعيد أمجاد المنتخب ..والكرة مش فنيات بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن حسام حسن المدير الفنى الجديد قادر على النجاح مع الفراعنة،ويملك جميع مقومات النجاح مشيراً إلى أن التوأم حسن لديهم من الروح والحماس ما يمنحهما فرصة العبور بسفينة المنتخب إلى بر الأمان.

وقال ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية :" سعداء بتولى مدرب مصرى القيادة الفنية لمنتخب مصر وخاصة لاعب مثل حسام حسن له تاريخ كبير كلاعب ومدرب ويجب على الجميع دعمه ومساندته".

تابع ريان " قمنا بتجربة المدرب الأجنبي فى القيادة الفنية لمنتخب مصر ولكنه لم يقدم الإضافة المطلوبة و كلف اتحاد الكرة ملايين الدولارات دون أى فائدة تذكر على الكرة المصرية، لذلك كان لا بد من التغيير".

وواصل ريان :" أعلم أن الحمل ثقيل ولكنى أتوقع نجاح حسام حسم مع منتخب مصر،لأن الموضوع حياة أو موت بالنسبة له لكنه سيتخطى المرحلة مثلما حدث مع الجوهرى وحسن شحاتة خاصة أن كرة القدم ليست فنيات فقط حالياً ولكنها تعتمد على الروح والحماس والعميد يملك كل هذه المقومات".

تابع ريان:" التوأم حسن يملك الروح العالية والحماس لإعادة المنتخب إلى أمجاده خاصة أننا جمهور عاطفى، والجهاز الفنى الذى شكله التوأم على قدر عال من الخبرة، وكلهم قادرون على العبور بسفينه الفراعنة إلى بر الأمان".