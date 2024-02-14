اليوم .. الأهلي يتوجه إلى الجزائر استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الجزائر ، استعدادًا لملاقاة فريق شباب بلوزداد الجمعة المقبل ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلي المواجهة ، محتلاً صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط ، فيما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا برصيد 4 نقاط.
على صعيد متصل ، عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.
وافتتح الخطيب الجلسة باستعراض نتائج زيارة جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، لمقر النادي بالجزيرة، التي عكست تقديره الكبير للأهلي، وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عامًا، وريادته لكرة القدم، وفي مختلف الرياضات بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة، وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية.
وأشار الخطيب إلى أن أوريولابيتا أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، ورغبته في نقل هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين، والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.