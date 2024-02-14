اليوم .. الأهلي يتوجه إلى الجزائر استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الجزائر ، استعدادًا لملاقاة فريق شباب بلوزداد الجمعة المقبل ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الأهلي المواجهة ، محتلاً صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط ، فيما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا برصيد 4 نقاط.

على صعيد متصل ، عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وافتتح الخطيب الجلسة باستعراض نتائج زيارة جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، لمقر النادي بالجزيرة، ‏التي ‏عكست تقديره الكبير للأهلي، وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عامًا، وريادته لكرة القدم، وفي مختلف ‏الرياضات ‏بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة، وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية.

وأشار الخطيب إلى أن أوريولابيتا‏ أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، ورغبته في ‏نقل ‏هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين، والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.‏