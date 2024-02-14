حكم " مش مقتنع ياعادل " يثير الجدل فى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اختيار أمين عمر لإدارة نهائى كأس مصر بالسعوديه

جاء اختيار الحكم أمين عمر لإدارة لقاء القمه بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر الذي يقام بالمملكة العربية السعودية يوم ٨ مارس القادم بمثابه الصدمه للجماهير البيضاء التى صبت غضبها علي اتحاد الكرة على خلفيه إيقاف الحكم فى شهر سبتمبر من العام الماضى بعد الخطأ الذي ارتكبه فى لقاء الزمالك والمقاولون ورفضه احتساب ضربة حزاء صحيحه وقولته الشهيره لحكم الفار "مش مقتنع ياعادل " وهو محمد عادل حكم الفار. وأصدر الزمالك وقتها بيانا رسميا يطلب فيه إحالة الحكم إلى التحقيق، وكذلك إعادة مباراة المقاولون، لوجود خطأ في تطبيق القانون.

وهذه الأزمة ليست الأولى لأمين عمر في مباريات الزمالك فهناك أزمة التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك الأسبق مع أمين عمر هي الأشهر، بعدما نشبت مشادة بينهما في مواجهة المصري بالدوري قبل 3 مواسم ونزع ساسي السماعة من أذن أمين عمر، ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، بجانب إدانته في تقرير المباراة، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف اللاعب 6 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأشهر أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق، خلال مواجهة الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر.

وأنذر الحكم بن شرقي ببطاقة صفراء بعد التحام قوي مع محمد عادل لاعب الإسماعيلي وقتها، ليعترض النجم المغربي على الحكم الدولي، الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، وطرده.

وفي المباراة ذاتها، طرد عمر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الذي اقتحم الملعب اعتراضا على طرد بن شرقي.

وفي مواجهة الزمالك وأسوان بالدور الأول في الدوري الموسم الماضي، تعرض أمين عمر لهجوم من جماهير القلعة البيضاء، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح سيف الجزيري.

وألقت الجماهير زجاجات صوب الحكم عقب نهاية المباراة، وهو ما سجله في تقريره وترتب عليه معاقبة جمهور الأبيض بحرمان 1232 مشجعا من حضور مباراتين.