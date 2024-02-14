الزمالك يحسم مصير شيكابالا مع الفريق.. تفاصيل

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، وذلك مع انتهاء تعاقده مع النادي بنهاي الموسم الجاري.

وعلم “كورة 365” أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب استقرت على تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة موسم إضافي لينتهي بنهاية الموسم المقبل.

كما قرر مسئولو نادي الزمالك منح محمود شيكابالا أكبر راتب في تاريخه مع النادي، وذلك تكريمًا له على كل ما قدمه للقلعة البيضاء.

اقرأ أيضًا: الاهلي والزمالك ينقذان اتحاد الكرة من ورطة الشرط الجزائي لـ فيتوريا

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها الفريق من ثمان مباريات.

وعلى صعيد بطولة الكونفيدرالية الإفريقية يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط، جمعها الفريق من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.