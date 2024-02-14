شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة ليفلز الودية التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ويخوض زياد كمال برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.