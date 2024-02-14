شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تٌبعد عمر جابر عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وغاب عمر جابر عن مران اليوم بسبب تعرضه للإصابة بنزلة برد، وأخطر اللاعب الجهاز الطبي للفريق الذي فضل منحه راحة من التدريبات الجماعية.

من ناحية أخرى أدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم ، وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.