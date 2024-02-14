برشلونة ينوي بيع ثنائيه لتفادي أزمة قواعد اللعب النظيف

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميرور البريطانية ان نادي برشلونة ينوي وضع نجمي الفريق رافينيا و نيكولاس كريستيانسن على لائحة الانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتفادي سداد راتبهما و تحسين موقف النادي الكاتالوني طبقا لقواعد اللعب النظيف مما يتيح لبرشلونة إتمام صفقات خلال الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوفه .

وفي تقرير لها قالت صحيفة الميرور البريطانية ان نادي برشلونة وبعد موسم صعب للغاية يبدو أنه سيكون صفريا للنادي الكاتالوني وبعد استقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز واعلانه ابتعاده عن منصب المدير الفني بنهاية الموسم الحالي فإن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا تنوي دعم الفريق بشكل جيد في الانتقالات الصيفية لكن قبل ذلك لابد من تقليل رواتب الفريق بشمل كبير لتفادي اي مشاكل مع قواعد الأتحاد الأوربي المالية للعب النظيف .

ورغم الرواتب المرتفعة للاعبين الشباب مثل بيدري و جافي و الاعبين الاخرين مثل مارك اندريه تيرشتيجن و الكاي جوندوجان الا ان هؤلاء الاعبين لا يمكن المساس بهم وفقا لإدارة برشلونة ويبقى اختيار لاعب مثل نيكولاس كريستيانسن سيكون اختيار جيد من حلنب إدارة برشلونة حيث تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر قبل عامين وايضا البرازيلي رافينيا القادم من ليدز يونايتد مقابل ٦٠ مليون جنية استرليني وهناك العديد من الاندية التي ترغب في التعاقد معهما .

ووفقا لصحيفة الميرور البريطانية ان ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة لا ينوي إجراءات تعاقدات مهمة خلال الصيف المقبل وبالتالي فإن بوصلة البحث عن مدير فني تتجه نحو مدير فني قادر على تكوين فريق قوي من مجموعة الشباب المتواجدين في برشلونة