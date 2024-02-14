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الشعباني مدربا لفريق نهضة بركان المغربي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي نهضة بركان المغربي تعيين المدرب التونسي معين الشعباني مديرا فنيا للفريق خلفا لأمين الكرمة.

وكان الشعباني وقع على عقد مع نهضة بركان لمدة موسم ونصف موسم ليبدأ مشواره الجديد مع الفريق المغربي.

وصل معين الشعباني مع مساعده التونسي مجدي التراوي، من أجل إتمام إجراءات تعاقده مع نهضة بركان.
 


وكان معين الشعباني رحل عن تدريب الترجي التونسي رفقة مساعده مجدي التراوي عن منصبهما من الفريق، وكانت الولاية الثانية، وسبق له قيادة الترجي لحصد مسابقة في نسختي 2017، و2018 ذلك في الولاية الأولى، أما الولاية الثانية بدأت في مايو 2023، بعد تجربتين في مع فريقي المصري البورسعيدي ثم سيراميكا كليوباترا.
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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