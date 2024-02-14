لاعب مفاجأة في قائمة الاهلي لمباراة شباب بلوزداد

سافرت ظهر اليوم بعثة النادي الاهلي إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد بعد غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الاهلي تواجد اللاعب الشاب مصطفى أبو الخير، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا؛ وذلك لتعويض غيابات الأهلي في وسط الملعب، خاصة بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق أبرزهم أليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية.

وصعد كولر اللاعب مصطفى أبو الخير؛ وذلك في ظل المستوى المميز الذي قدمه في معسكر الإمارات الأخير، وإعجاب كولر به.

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وجاءت قائمة الاهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة” وكريم نيدفيد.

الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ومصطفي أبوالخير.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مبارتين.