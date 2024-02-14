جوميز يجهز مفاجأة في تشكيل الزمالك

بدأ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك في وضع يده على التسكيل الأساسي لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وخاض الزمالك مرتين وديتين أمام ليفلز والفيوم، وحقق الفوز فيهما، وذلك في إطار الاستعداد لخوض المباريات المقبلة.

وعلم “كورة 365” أن البرتغالي جوزيه جوميز استقر على الدفع بالثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد في وسط الملعب خلال المباريات المقبلة.

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وتعاقد نادي الزمالك مع مجموعة من الصفقات المميزة في انتقالات الشتاء، وذلك بعد عودة سيف فاروق جعفر وأحمد حمدي وضم كل من زياد كمال ومحمد شحاتة، بالإضافة إلى عبد الله السعيد قادمًا من نادي بيراميدز.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نادي الإسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها الفريق الأبيض من ثمان مباريات.

وعلى صعيد بطولة الكونفيدرالية الإفريقية يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، جمعها من أربع مباريات.