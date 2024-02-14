"متمرد".. إيقاف لاعب الزمالك لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد عبدالله، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، توقيع عقوبة مغلظة على عمار ياسر لاعب فريق الشباب، بعد الخسارة أمس من الأهلي في بطولة الجمهورية بهدفين دون رد.

وقام عمار ياسر، بالاعتراض بشكل غير لائق عقب استبداله في مواجهة الأمس، وترك الملعب، قبل أن يتدخل عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، ويعنفه ويعيده مرة أخرى.

وقال محمد عبدالله في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الحدث اليوم": "تم إيقاف عمار ياسر، لأجل غير مسمى، وما حدث في مباراة الأمس أمام الأهلي، لم تكن الواقعة الأولى للاعب".

أكمل: "تم إيقاف عمار ياسر من التدريب أيضا مع الفريق الأول، ومواليد 2005 واللاعب كان يتمرد خلال الفترة الماضية، ويحتاج لإعادة النظر مرة أخرى في تصرفاته".

وأتم تصريحاته: "أنا أكثر من ساند عمار ياسر حتى وصوله لهذا المستوى، وتم تصعيده للفريق الأول، وشارك في دورة الإمارات، وأحرز هدفا في مواجهة أهلي جدة، ولكنه لاعب متمرد".

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