شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح يجتمع بقطاع البراعم فى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلى ، اجتماعا ظهر اليوم، الأربعاء، مع مدربي ومسؤولي القطاع بمقر النادي، في حضور محمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر مدير فني القطاع.

وشهد الاجتماع حضور طارق الوحش مدير قطاع البراعم وإسماعيل توتو مدير فني القطاع ، واستهدف الاجتماع وضع مجموعة من الآليات التي تضمن تطوير قطاع الناشئين والبراعم بحيث يعود لسابق عهده كمصدر أساسي لتدعيم الفريق الأول بلاعبين واعدين.

وتطرق الاجتماع ضرورة مواكبة العصر من خلال إتباع أحدث الطرق العلمية في التدريب بما يضمن اكتشاف النشء والعمل جلياً على تجهيزه بالشكل الأنسب.

كما حرص مدربو القطاع خلال الجلسة على عرض كافة المعوقات التي تواجه فرق القطاع ، ووعد مسئولو النادي بإزالة كافة المعوقات وذلك وفقا لخطة ينتهجها مجلس إدارة النادى للنهوض بالقطاع.