شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يصل قطر للمشاركة فى البطولة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب كرة السلة رجال إلى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الودية والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 فبراير بالدوحة.

ويرافق البعثة فى قطر مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد ابوالعلا بيبو، يوسف شوشة، أنس اسامة، أحمد عادل، عمر طارق ،باتريك يوسف ،خالد عبد الناصر ،يوسف رفعت ، كريم حاتم ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي،هيثم كمال أحمد ياسر ريحان، سيف قيدار هنداوي. .

وتستمر فترة توقف دورى كرة السلة حتى 28 فبرايرالجارى وتعود المباريات 1 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، وتُقام التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر الدولية الودية لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجارى.

ووفقا لجدول البطولة فيلتقى منتخب مصر بقيادى هنرى رودل مع البحرين في أولى المباريات، ثميلتقى مع الأردن في ثالث أبيام البطولة

وجاء جدول البطولة كالتالى ..

15 فبراير مصر والبحرين

17 فبراير مصر والأردن

18 فبراير الأدوار النهائية