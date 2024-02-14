7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يطير إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطير إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

غادرت بعثة الأهلي منذ قليل القاهرة مُتجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا ، وخاض الأهلي صباح اليوم ، الخميس، أخر مران بالقاهرة قبل تحرك الفريق إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري ابطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمُغادرة بعثة الأهلي مطار القاهرة لبدء رحلة الجزائر .

نزلة برد تٌبعد عمر جابر عن تدريب الزمالك

حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك

خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

جلسة بين جوميز ولاعبى الزمالك على هامش مران الفريق

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام سيراميكا في الدورى.. صفقتان الأبرز

يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات 9 لاعبين أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من دورى Nile.