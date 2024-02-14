الجونة ورفكو يمثلان مصر في البطولة الدولية لصيد الأسماك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريقي الجونة ورفكو بقيادة رجال الأعمال سميح ساوريس ورامي فارس لتمثيل مصر في البطولة الدولية لرياضة صيد الأسماك التابعة للمنظمة الدولية لصيد الأسماك IGFA برعاية الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك لإقامة النسخة الأولى من البطولة الدولية، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة مصر بالإضافة إلى 13 فريقا يمثلون 7 دول وهم إيطاليا وسويسرا ولبنان وأسكتلندا والسعودية وجنوب أفريقيا.

وتعد هذه البطولة من أقوى وأهم البطولات الدولية التابعة للـ IGFA حيث أنها مؤهلة لبطولة العالم لصيد الأسماك فى كوستاريكا 2025، وقد وعد لاعبنا رامي فارس كابتن فريق رفكو جمهوره بتحقيق المركز الأول لمصر في البطولة التي تساهم بشكل كبير في ترسيخ دور مصر الرائد على الساحة الدولية في مجال رياضة صيد الأسماك بالإضافة إلى تنشيط السياحة البحرية والتشجيع على الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية.