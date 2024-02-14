"سر لقب الإمام بكنباور".. كيف فقد رجب أردوغان حلم احتراف كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يزور مصر حاليًا، بممارسة كرة القدم منذ دراسته بالمرحلة الابتدائية، وزاد في المرحلتين الإعدادية والثانية، ليلتحق بنادي "جامع ألتي" الرياضي، إذ لفتت موهبته الأنظار، فوصله عرضًا من مسؤلي النادي مقابل 100 ليرة شهريًا.

وقت تولي "أردوغان" منصب رئاسة الوزراء، افتتح ملعب "فاتح تريم"، وأقيم وقتها مباراة استعراضية شارك فيها "أردوغان" مرتديًا زي "باشاكشهر" وأحرز 3 أهداف في 15 دقيقة. وفقا لـ "تي آر تي".

كما أسس فريق باشاكشهر، ولفتت بعض التقارير الصحفية، إلى أن النادي لاقى دعمًا ورعاية من الرئيس التركي، حيث يوفر لهم الرعاية المادية عن طريق الإعلانات والرعاية التجارية.

"الإمام بكنباور" التصق بالرئيس التركي، لموهبته الكبيرة في كرة القدم وتدينه ودراسته الدينية في مدرسة الأئمة، و"بكنباور" نظرًا لمحاولته تقليد مهارات النجم الألماني ذائع الصيت في فترة الثمانينات.

وانضم أردوغان إلى نادي هيئة الترام والأنفاق باسطنبول عام 1975، ثم عرضه عليه نادي "إسكي شهير" اللعب في صفوفه لكن والده رفض الفرصة، كما رفض انضمامه إلى نادي فنربخشة.

في مقابلة تلفزيونية لـ "أردوغان"، قال، إن بدأ ممارسة الرياضة في عمر الـ 15 عامًا، وانتهى به المطاف لاعبًا في نادي إرسكبور للهواة، وقتها، ورفض والده طوال الوقت اهتمامه بكرة القدم خوفًا من أن يشغله عن دراسته ومسيرته السياسية.

واعتاد "أردوغان" الظهور في الملاعب، حيث ظهر عام 2023 في مباراة لكرة السلة يشاركه فيها عدد من النواب الأتراك، كما شارك قبها بعام في افتتاح ستاد السنغال الذي شيدته شركة تركية.