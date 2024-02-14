إنبى يهزم المقاولون العرب بهدف " كالوشا" ويتصدر دورى Nile مؤقتا

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القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق إنبى من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

أهداف مباراة المقاولون العرب وإنبى

أحرز أحمد خليل "كالوشا" مدافع فريق إنبى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 عقب استغلال كرة عرضية لتسكن شباك عامر عامر حارس مرمى فريق المقاولون العرب.

ترتيب المقاولون العرب وإنبى بالدورى

وبهذة النتيجة يتصدر فريق إنبى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة محتلا المركز السادس عشر.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المباراة بتشكيل كالتالى:

عامر عامر، أحمد عبد العزيز، جوزيف أوشايا، أمير عابد، أحمد الشيمي، لؤي وائل، جواكيم، أمادو نياس، محمد سالم، عبد الرحمن جبنة.

على الجانب الآخر ضم تشكيل إنبي كلا من:

عبد الرحمن سمير، علي فوزي، أحمد كالوشا، محمد حامد، رفيق كابو، أحمد أوفا، محمد صبيحة، مصطفى شكشك، مودي ناصر، مصطفى دويدار.