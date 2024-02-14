الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

أهداف مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش

أحرز هدفى فريق الاتحاد السكندرى كل عبد الغنى محمد في الدقيقة 7 وناصر ناصر في الدقيقة 17 بينما قلص فريق طلائع الجيش النتيجة عن طريق أسلام أبو سليمة بهدف عكسى في مرماه في الدقيقة 36 وإدراك محمد حمدى ذكى بالهدف الثانى والتعادل لفريقه في الدقيقة 83 من علامة الجزاء.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. المهدي سليمان.

خط الدفاع .. سيف تقا، هشام صلاح، إسلام أبو سليمة، عمرو صالح.

خط الوسط .. ناصر ناصر ، كريم الديب، عبدالغني محمد، شريف رضا.

خط الهجوم .. بواتينج، مابولولو.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى يضم كل من:

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. عمرو طارق ، خالد سرحان ، زولا ، أحمد متعب.

خط الوسط .. فريد شوقى ، حميد ماو ، يسرى وحيد ، شيكا .

الهجوم .. جودوين ، موسى دياورا.

ترتيب الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش

تقاسم فريقى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش نقاط المباراة حيث صعد فريق الاتحاد للمركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.