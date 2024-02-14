شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة بيراميدز وزد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز ومجدى عبد العاطى مدرب زد تشكيل المباراة التى تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري. تشكيل بيراميدز تشكيل بيراميدز حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي ويتواجد على مقاعد البدلاء: البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس. تشيكل زد تشيكل زد حراسة المرمى: على لطفي. الدفاع: عبدالله بكري- محمد رضا- محمد أشرف- مصطفى العش. الوسط: بيتر موتوموسي- احمد الصغيري -مصطفى زيكو- أحمد عاطف- مصطفى ميسي. الهجوم: شادي حسين.

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