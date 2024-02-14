شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين بيراميدز وزد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا بيراميدز وزد سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى nile.

تشكيل بيراميدز ضد زد في دورى nile

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

بدلاء بيراميدز ضد زد في دورى nile

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس.

تشيكل زد ضد بيراميدز في دورى nile

حراسة المرمى: على لطفي.

الدفاع: عبدالله بكري- محمد رضا- محمد أشرف- مصطفى العش.

الوسط: بيتر موتوموسي- احمد الصغيري -مصطفى زيكو- أحمد عاطف- مصطفى ميسي.

الهجوم: شادي حسين.

بدلاء زد ضد بيراميدز في دورى nile

عمرو حسام، محمد سمير، علي جمال، مصطفى عادل، عبدالله مجدي، عبد الرحمن حسن، محمود محمد، ماجاسا ورشيد أحمد.

ترتيب بيراميدز وزد في دورى nile

ويحتل زد اف سى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعدما لعب 8 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.