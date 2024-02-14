ريال مدريد يتفوق على برشلونة خارج الملعب

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، أول مؤسسة رياضية يصل متابعوها إلى 50 مليون متابع، على منصة “إكس” تويتر سابقًا، فيما يبلغ عدد متابعي برشلونة على نفس الموقع 21.6 مليون، وأتلتيكو مدريد 5.5 مليون.

واحتفل النادي الإسباني بوصول عدد متابعيه إلى 50 مليونا، على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، بصورة يظهر فيها نجوم الفريق الملكي، لوكا مودريتش وجود بيلينجهام وداني كارفاخال ورودريجو جويس، وعلق عليها: “نحن أول فريق رياضي يحصل على 50 مليون متابع على (إكس)”

ويأتي في المراكز التي تلي ريال مدريد في منصة “إكس” كل من: مانشستر يونايتد الإنجليزي (37.6 مليون متابع) – مانشستر سيتي الإنجليزي (17.4) – باريس سان جيرمان الفرنسي (15) – يوفنتوس الإيطالي (10) – بايرن ميونخ (7).

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وعلى صعيد الأندية الإسبانية، يبلغ ريال مدريد أكثر من ضعف برشلونة (50 مليونا مقابل 21.6)، وبعدهما بمسافة كبيرة أتلتيكو مدريد (5.5 مليون)، ثم فالنسيا (1.3)، وإشبيلية (1.1) وريال بيتيس وأتلتيك بيلباو (1)، ثم ريال سوسيداد (763.000).