يستعرض “كورة 365” جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تعادل بيراميدز مع زد، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع نظيره زد إف سي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2023-2024.

حسم التعادل السلبي مباراة بيراميدز ضد نادي زد، بعد محاولات كثيرة من جانب الفريقين في هذه المواجهة المثيرة، إلا أنها تنتهي بحصد كل منهما على نقطة وحيدة فقط.

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وتجمد نادي زد إف سي في وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد هذا التعادل، كما توقف بيراميدز في الرابع بـ 18.

ترتيب الدوري المصري

1-إنبي 22 نقطة

2- زد 20

3- الاتحاد السكندري 19

4- بيراميدز 18

5- طلائع الجيش 18

6- سموحة 17

7- المصري البورسعيدي 17

8- الأهلي 14

9- سيراميكا كليوباترا 14

10- الجونة 14

11- مودرن فيوتشر 13

12- الزمالك 11

13- البنك الأهلي 10

14- بلدية المحلة 10

15- الإسماعيلي 8

16- المقاولون العرب 7

17- الداخلية 7

18- فاركو 5 نقاط