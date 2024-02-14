مصدر يكشف لمصراوي حقيقة عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف "الخليج 365" حقيقة الأنباء المتداولة التي تفيد بتقديم اتحاد جدة السعودي عرض ضخم لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أنه لا صحة للأخبار المتداولة ولم يقدم نادي اتحاد جدة أي عرض منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد مفاوضات من ليفربول لتجديد تعاقد الجناح الدولي المصري.

الجدير بالذكر شارك صلاح أمس الثلاثاء، في التدريبات الجماعية لفريق ليفربول بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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