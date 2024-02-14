"بسبب محمد صلاح".. إيقاف مشجع إيفرتون لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قررت اللجنة التأديبية بالدوري الإنجليزي إيقاف مشجع نادي إيفرتون، جويل بارويز، لمدة 3 سنوات بسبب إساءات عنصرية ضد محمد صلاح والسخرية من كارثة ملعب هيسل.

وتلفظ جويل بارويز، مشجع إيفرتون، بالإساءة عندما تم الإعلان عن اسم صلاح قبل مباراة ديربي ميرسيسايد على ملعب آنفيلد في 21 أكتوبر.

كما قام بإيماءات للتهكم على المشجعين بشأن كارثة نهائي كأس أوروبا 1985 بين ليفربول ويوفنتوس والتي قتل فيها 39 شخصًا.

واعترف باروايز صاحب الـ 26 عامًا، بالتهم في محكمة سيفتون، وعندما سئل عن سبب تلفظة بالإساءة العنصرية والسخرية من الكارثة، قال: "لأنني أحمق".

وسيتمكن مشجع نادي إيفرتون من حضور المباريات في عام 2027.

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