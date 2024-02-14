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فانتازي.. انخفاض سعر مهاجم مانشستر سيتي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انخفض اليوم الأربعاء سعر مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 14 فبراير وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديوجو جوتا () 8.3 مليون جنيه إسترليني

راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أولكسندر زينتشينكو (أرسنال) 5.1 مليون جنيه إسترليني

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 6.7 مليون جنيه إسترليني

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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