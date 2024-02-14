التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز وزد التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة بيراميدز وزد

وحسم التعادل السلبي مواجهة بيراميدز وزد على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا التعادل، رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما احتل زد المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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