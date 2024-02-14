"تدريب الهلال أم النصر؟".. حسام حسن يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أجاب مدرب منتخب مصر، حسام حسن، على سؤال تم توجيهه إليه عبر قناة "SSC" السعودية، وهو "أيهما تفضل التدريب في الدوري السعودي الهلال أم النصر؟".

ورد حسام حسن قائلا: "الهلال والنصر منافسان قويان على دوري روشن ودوري أبطال آسيا، وفريقان منظمان ويمتلكان نجوما كبارا، والاختيار بينهما صعب حيث يضمان محترفين على أعلى مستوى".

وأتم: "لكن الهلال بدأ بشكل جيد ولديه لاعبون ملتزمون وينفذون تعليمات المدير الفني لكن رونالدو على الجانب الآخر في النصر، ولذلك صعب الاختيار وشرف لنا أن ندرب مثل هؤلاء النجوم".

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