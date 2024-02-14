رئيس اتحاد جدة يكشف أسباب فشل التعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، أنمار الحائلي، عن تفاصيل جديدة بشأن فشل التعاقد مع بعض النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت جماهير اتحاد جدة قد هاجمت إدارة النادي بسبب عدم رضاها عن صفقات الفريق في الموسم الحالي، وسط تأكيدات من الحائلي في وقت سابق، على أنه طلب بعض الأسماء من لجنة الاستقطابات، مثل التعاقد مع قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وصانع الألعاب البلجيكي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين.

في كلمة ألقاها بكلية جدة العالمية الأربعاء، قال الحائلي: "كنت أريد أنا ونائبي أحمد كعكي، أن نتعاقد مع بعض النجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ)".

وكشف رئيس نادي اتحاد جدة عن أنهما لم يتمكنا من إتمام هذه الصفقات، في إشارة ربما إلى صلاح ودي بروين، لعدة أسباب أهمها: "عدم القدرة على دفع رواتب هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى المسؤولية التضامنية".

وتابع الحائلي: "كيف نجلب لاعبالا نستطيع دفع رواتبه؟.. سيقوم بفسخ عقده مع الفريق بعد شهرين فقط، ويقدّم شكوى ضدنا أمام الفيفا".

يشار إلى أن مجالس إدارات الأندية، أصبحت مجبرة على التوقيع على "المسؤولية التضامنية"، والتي تلزمهم بسداد جميع الديون المترتبة على النادي في فترة ولايتهم، وإلا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمحاكمة القضائية.