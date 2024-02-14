الهلال يحشد نجومه لمواجهة سباهان أصفهان

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اللقب الخامس
الهلال الحاصل على اللقب في النسخة قبل الماضية، بعد أن خسر نهائي 2022 - 2023 أمام أوراوا رد دايموندز الياباني، ويرغب في النسخة الحالية لتحقيق اللقب الخامس لمواصلة التفرد على عرش الكرة الآسيوية، بعد أن دعم صفوفه بالبرازيلي الدولي رينان لودي، واكتمال جاهزية الدولي سالم الدوسري الطبية وعودة سلمان الفرج للقائمة، بعد صدور قرار لجنة الانضباط ولجنة اللاعبين المحترفين بفرض غرامة 100 ألف ريال، بعد الزوبعة الأخيرة التي رافقته مع المنتخب السعودي قبيل انطلاق بطولة كاس الأمم الآسيوية الـ18 التي ختمت بقطر السبت الماضي.
ويبرز في صفوف الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو.
عقوبة قاسية
أما سباهان الذي تعرض لعقوبة تأديبية هذا الموسم من جانب اتحاد الكرة الآسيوي، على خلفية أحداث مباراته مع الاتحاد السعودي، في أكتوبر الماضي، بمسابقة دوري أبطال آسيا.
بعد أُلغيت مواجهته مع الاتحاد بعد أن رفض الاتحاد النزول إلى أرضية ملعب نقش جهان، بسبب اعتراضه على وضع تماثيل وصور لشخصيات سياسية بعيدة عن مجال الرياضة.
وأصدر الاتحاد الآسيوي حينها قراره باحتساب نتيجة اللقاء (صفر/3) لصالح الاتحاد، مع منع النادي الإيراني من اللعب على استاد «نقش جهان» لـ3 مباريات، إضافة إلى إلزامه بإزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعبه.
تفوق سباهان
يسعى الفريق الإيراني إلى مواصلة تفوقه على الهلال في اللقاءات الـ4 التي جمعتهما مع بعضها البعض في دوري المجموعات، بعد أن كسب في مواجهتين وخسر مواجهة وتعادل في الأخرى، ويريد اليوم أن يخلص المواجهة له على أمل الخروج بورقات 3 مربحة، وهي: الفوز أو التعادل أو الخروج خاسرا بفارق الأهداف على أقل تقدير، وهو ما يحذره الهلال المدجج بنجومه الذين كسبوا كأس موسم الرياض أمام الغريم التقليدي النصر بهدفين دون مقابل.
قبل المواجهة
- 4 مواجهات جمعت الهلال بفريق سباهان أصفهان، كسب الهلال لقاء، وخسر لقاءين، وتعادلا في مواجهة.
- 2011 جمعتهما أول مواجهة وكسبها الفريق الإيراني بـ(2/1) في دور المجموعات، وتعادلا في لقاء الإياب بهدف لمثله.
- 2014 خسر الهلال في دور المجموعات بـ(2/3).
- آخر مواجهات الفريقين كسبها الهلال بهدف وحيد في لقاء الإياب.
- يتواجه الفريقان للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية، إذ جاءت جميع المواجهات السابقة في دور المجموعات.
- تقابل الهلال مع الأندية الإيرانية في 45 مناسبة سابقة، تمكن من الفوز في 21 مباراة منها، فيما تعرض للخسارة في 15 لقاء، وحضر التعادل في المباريات الـ9 المتبقية.
- على مستوى مسابقة «دوري أبطال آسيا»، لعب الهلال أمام الأندية الإيرانية 38 مباراة، تمكن من الفوز في 18 مواجهة منها، فيما تعرض للخسارة في 11 لقاء، وحضر التعادل 9 مرات.
- احتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة بـ16 نقطة، أما سباهان فظفر بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة بـ10 نقاط.
- يسجل الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، القادم من أولمبيك مرسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، أولى مشاركاته الرسمية مع الهلال.
- يشهد اللقاء وجود سلمان الفرج في قائمة الفريق بعد فترة من الغياب، مع تأكد مشاركة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة.
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