الهلال يحشد نجومه لمواجهة سباهان أصفهان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب فريق الهلال الكروي الأول عند السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان الإيرانية، الذي يسع نحو 75 ألف متفرج، في ذهاب دور ربع النهائي في دوري الأبطال في نسخته الحالية 2023 ــ 2024، للحفاظ على انتصاره الوحيد والأخير الذي حققه في دوري المجموعات في نسخة 2014، في مشاركته الـ14 في الأدوار الإقصائية، كرقم قياسي لا يتساوى معه إلا فريق جونبك الياباني.

اللقب الخامس

الهلال الحاصل على اللقب في النسخة قبل الماضية، بعد أن خسر نهائي 2022 - 2023 أمام أوراوا رد دايموندز الياباني، ويرغب في النسخة الحالية لتحقيق اللقب الخامس لمواصلة التفرد على عرش الكرة الآسيوية، بعد أن دعم صفوفه بالبرازيلي الدولي رينان لودي، واكتمال جاهزية الدولي سالم الدوسري الطبية وعودة سلمان الفرج للقائمة، بعد صدور قرار لجنة الانضباط ولجنة اللاعبين المحترفين بفرض غرامة 100 ألف ريال، بعد الزوبعة الأخيرة التي رافقته مع المنتخب السعودي قبيل انطلاق بطولة كاس الأمم الآسيوية الـ18 التي ختمت بقطر السبت الماضي.

ويبرز في صفوف الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو.

عقوبة قاسية

أما سباهان الذي تعرض لعقوبة تأديبية هذا الموسم من جانب اتحاد الكرة الآسيوي، على خلفية أحداث مباراته مع الاتحاد السعودي، في أكتوبر الماضي، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

بعد أُلغيت مواجهته مع الاتحاد بعد أن رفض الاتحاد النزول إلى أرضية ملعب نقش جهان، بسبب اعتراضه على وضع تماثيل وصور لشخصيات سياسية بعيدة عن مجال الرياضة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي حينها قراره باحتساب نتيجة اللقاء (صفر/3) لصالح الاتحاد، مع منع النادي الإيراني من اللعب على استاد «نقش جهان» لـ3 مباريات، إضافة إلى إلزامه بإزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعبه.

تفوق سباهان

يسعى الفريق الإيراني إلى مواصلة تفوقه على الهلال في اللقاءات الـ4 التي جمعتهما مع بعضها البعض في دوري المجموعات، بعد أن كسب في مواجهتين وخسر مواجهة وتعادل في الأخرى، ويريد اليوم أن يخلص المواجهة له على أمل الخروج بورقات 3 مربحة، وهي: الفوز أو التعادل أو الخروج خاسرا بفارق الأهداف على أقل تقدير، وهو ما يحذره الهلال المدجج بنجومه الذين كسبوا كأس موسم الرياض أمام الغريم التقليدي النصر بهدفين دون مقابل.

قبل المواجهة