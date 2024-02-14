شكرا لقرائتكم خبر «روح السعودية» الراعي البلاتيني لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة لتصبح من خلالها «روح السعودية» الراعي الرسمي البلاتيني لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ للترويج للسعودية كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة والعالم من خلال الاستفادة من الزخم والمتابعة المحلية والعالمية للدوري السعودي الذي يضم أبرز نجوم العالم، كما تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة ضمن استراتيجية التحول الخاصة بدوري روشن السعودي الهادفة إلى زيادة متابعة وانتشار الدوري؛ ليصبح أحد أهم البطولات على مستوى العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية للهيئة عبدالله الحقباني، أن هذه الشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ تأتي نظير المكانة المرموقة والانتشار المتزايد للكرة السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتعزيز الجهود الرامية لجذب الزوار، والترويج للوجهات السياحية الفريدة والفعاليات النوعية والعالمية المقامة حول المملكة طوال العام.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين كارلو نهرا، أن هذه الشراكة مع «روح السعودية» تعكس التأثير المتنامي للدوري وجاذبيته العالمية.