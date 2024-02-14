أنشيلوتي يشيد بلاعبي ريال مدريد بعد الفوز على لايبزج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بفريقه بعد الفوز على لايبزج الألماني بهدف نظيف أمس، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

ونقل الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد تصريحات أنشيلوتي التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حيث قال: «لدي فريق يتمتع بسلوك جيد، وكثير من الالتزام والجودة. لقد أعجبتني حقا الطريقة التي دافعنا بها أمام فريق يلعب بقوة على أرضه. كان بإمكاننا تسجيل مزيد من الأهداف، ولكن كان من الممكن أن نستقبلها أيضا. إنها ميزة صغيرة وعلينا استغلال لعبنا على أرضنا إيابا، وسيتعين علينا اللعب بقوة كما فعلنا اليوم».

وأضاف: «لايبزج فريق يهاجم بقوة وهو منظم ولديه لاعبين أقوياء في جميع المراكز. الحفاظ على شباكنا خالية أمر جيد، ويعني أننا دافعنا بشكل جديد. عانينا في مراكز الظهير في الشوط الأول ثم أصلحنا الأمر. مع ذلك، من الطبيعي أن نعاني هنا وكنا نتوقع ذلك».

وأكد: «الفريق بحالة جيدة. كانت مباراة اليوم اختبارا صعبا، لأن لايبزج يلعب بكثافة كبيرة. لعبنا بدفاع قوي طوال المباراة لأننا أردنا حماية مرمانا».

وأشاد أنشيلوتي بإبراهيم دياز الذي سجل هدف المباراة الوحيد، وقال «بعد الفترة التي قضاها في ميلان، رأيته أكثر قوة وصلابة وبشخصية أقوى. بدأ دون أن يلعب، لكنه يسهم في كل مرة يلعب فيها. الآن لديه ثقة كبيرة بما بفعله. سجل هدفا رائعا، كان مذهلا. علينا تسليط الضوء على الهدف، لكنه اجتهد كما فعل الآخرون. كانت مباراة صعبة وقاسية لكن الفريق كان في حالة تركيز وتماسك حتى النهاية».

وأضاف: «يقدم أداء كبيرا كلما لعب في مركز جديد. لم أكن أريد تغيير الخطة، وأردت فتح الأفق أمام فينيسيوس جونيور ورودريجو. أصيب إبراهيم بكدمة في كاحله وساقه وسيتم تقييم حالته غدا، لا أعتقد أنها مشكلة عضلية».