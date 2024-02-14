فينورد يلتقي روما في مواجهة ثأرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم مباريات الذهاب لدور خروج المهزوم ببطولة الدوري الأوروبي، حيث يتنافس 16 فريقا على 8 بطاقات تأهل مؤهلة لدور الـ16 بالبطولة.

ويشهد الدور الإقصائي مواجهات بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي وبين الفرق التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون أبرز مواجهات هذا الدور هي التي تجمع بين فينورد الهولندي وضيفه روما على ملعب فينورد، حيث سيلتقي الفريقان للموسم الثالث على التوالي في البطولات الأوروبية.

وتعد هذه المباراة ثأرية، حيث توج فريق روما بأول نسخة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022 بعدما تغلب على فينورد الهولندي بهدف نظيف.

كما تمكن روما من الفوز على فينورد 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

ويتطلع فريق فينورد للفوز بهذه المباراة من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل، لكي يعبر عقبة روما والثأر منه.

ويتوقع أن تشهد مباراة الغد المزيد من الإثارة، خاصة وأن هذه المباراة ستكون الأولى لروما بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن الفريق، وتولي دانيلي دي روسي، لاعب روما السابق، تدريب الفريق.

وعلى ملعب علي سامي ين، يتطلع فريق غالطة سراي التركي لتعويض خيبة أمله في دوري أبطال أوروبا وتحقيق فوز مريح على سبارتا براج التشيكي عندما يلتقيان في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وكان غالطة سراي قريبا من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013 / 2014 ولكنه خسر في مباراة الجولة الأخيرة أمام كوبنهاجن لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

ولكن يتعين على غالطة سراي عبور عقبة سبارتا براج التشيكي، الذي أثبت أنه فريق لا يستهان به، بعدما تفوق على ريال بيتيس الإسباني، واحتل المركز الثاني في دور المجموعات.