شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. "زيكو" ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مصطفى "زيكو" مهاجم فريق زد جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بـ 7 أهداف، عقب إقامة ثلاث مباريات اليوم ضمن الجولة الـ12 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيرة طلائع الجيش، بينما التقى المقاولون العرب مع إنبى، وواجه بيراميدز فريق زد.

بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile

تعادل فريقا بيراميدز وزد سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى nile.

الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".